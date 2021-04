Vin Diesel: il vicino di casa definisce "assurdo" il suo sistema di sicurezza (Di domenica 11 aprile 2021) Il vicino di casa di Vin Diesel si è scagliato contro l'attore definendo 'assurdo e maniacale' il suo sistema di sorveglianza basato sull'uso di guardie. Vin Diesel è un fanatico della sua sicurezza. Probabilmente, però, l'attore si è fatto prendere la mano e ha ricevuto le critiche del suo vicino di casa, che ha definito "assurdo e maniacale" il suo sistema di sorveglianza. Il vicino di casa di Vin Diesel ha scritto una lettera al celebre volto di Dom Toretto che ha raggiunto anche le scrivanie di TMZ. La lettera recita: "Per diverse settimane ho assistito ad abusi perpetrati dai responsabili del tuo sistema di sorveglianza attorno ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Ildidi Vinsi è scagliato contro l'attore definendo 'e maniacale' il suodi sorveglianza basato sull'uso di guardie. Vinè un fanatico della sua. Probabilmente, però, l'attore si è fatto prendere la mano e ha ricevuto le critiche del suodi, che ha definito "e maniacale" il suodi sorveglianza. Ildidi Vinha scritto una lettera al celebre volto di Dom Toretto che ha raggiunto anche le scrivanie di TMZ. La lettera recita: "Per diverse settimane ho assistito ad abusi perpetrati dai responsabili del tuodi sorveglianza attorno ...

Advertising

switter_80 : 4. un quarto di miglio di vin diesel - Rikymazzar8 : @deboshallo @mvbrambilla «Resteranno per sempre nel cuore dei fratelli, che sono tipo una famiglia che vive un quar… - Rikymazzar8 : @deboshallo @mvbrambilla Mai. Conservo ancora quei meme motivazionali di Vin Diesel che andavano tanto di moda in Facebook 2011. - poverostupidou : @taurusnoodle Calcola una volta ho sognato The Rock e Vin Diesel che lottavano in un laghetto al centro di una casa… - marcocominaleee : Non sei Vin Diesel, sei Vincenzo Gasolio -