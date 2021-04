Verso Benevento-Sassuolo | la conferenza stampa di De Zerbi

(Di domenica 11 aprile 2021) Roberto Deha parlato inalla vigilia di, posticipo di Serie A che si giocherà lunedì 12 aprile alle ore 20.45. Ecco le impressioni del tecnico in vista della gara., cosa ha detto De? Sui mezzi del“Dobbiamo essere orgogliosi della mentalità e dello spirito con cui ci siamo battuti contro Roma e Inter. Sicuramente ci sono molte cose da migliorare, ma questo spirito va confermato nella partita di domani, che sarà diversa ma in ugual misura difficile. Inoltre ildeve avere consapevolezza di quanto fatto nelle ultime gare. Non tutti vedono il calcio nello stesso modo quindi possono arrivare critiche da parte di chi fa ...

... ma considerando che la Vecchia Signora ha fatto un punto in due partite controe Torino, ... che settimana scorsa pareggiando contro la Fiorentina ha fatto un altro passo avantila ...Leggi anche >- SASSUOLO: COME SE LA PASSANO I SANNITI DI INZAGHI ' All'andata abbiamo vinto non meritatamente. Nel secondo tempo ilmeritava qualcosa di più, in inferiorità ...Risultati Serie A oggi domenica 11 aprile, classifica e diretta gol live score delle sei partite in programma nelle prossime ore per la 30^ giornata.Siamo alla vigilia di Benevento-Sassuolo, gara valida per la 30^ giornata della Serie A 2020/2021. Mister Roberto De Zerbi ha introdotto in conferenza stampa la partita di domani alle 20.45, che vedrà ...