Venezia, il tour in gondola è virtuale: i segreti dei canali della Serenissima (Di lunedì 12 aprile 2021) Navigare lungo il Canal Grande, passando sotto il Ponte di Rialto fino a Piazza San Marco senza essere a Venezia. È l'idea di due gondolieri del traghetto Molo a San Marco, Tommaso Luppi e Nicolò Ruzzene Pedrali, che hanno creato la pagina Instagram "gondolasanmarco" per far vivere via social l'emozione di un giro tra i canali della città. L'iniziativa ha raccolto un'attenzione a livello mondiale e una decina di utenti di Instagram ha potuto ammirare gli angoli di Venezia, che da più di un anno non ospita turisti a causa della pandemia di coronavirus.di Serena Console

