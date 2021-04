Tour nel box Jaguar Racing: ecco come si prepara una monoposto di Formula E (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ePrix di Roma abbiamo avuto accesso alla pit lane, ed in particolare al box del team Jaguar Racing. Qui abbiamo scoperto tanti dettagli sul lavoro di tecnici e meccanici per la preparazione delle vetture elettriche prima della gara. Vi offriamo dunque un reportage su tanti particolari che in TV non vengono spiegati... Leggi su dday (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ePrix di Roma abbiamo avuto accesso alla pit lane, ed in particolare al box del team. Qui abbiamo scoperto tanti dettagli sul lavoro di tecnici e meccanici per lazione delle vetture elettriche prima della gara. Vi offriamo dunque un reportage su tanti particolari che in TV non vengono spiegati...

Advertising

giocarmon : Un tour guidato e descritto con testo e stupende fotografie nel libro: L'#Appia #Antica tra storia e leggenda'. Gra… - LaLestofante : RT @cristinastag: Buona domenica con il ricordo sul @corriere di #pippabacca che è vivo sempre in tutti noi. La nostra amica, artista, p… - NadiaAmatucci : RT @francescatotolo: “Hanno preso anticipi sui tour”, il mondo petaloso dei cantanti italiani che tacciono sulle restrizioni anti #COVID19.… - meednightxmems : comunque i larry nel dangerous woman tour di ariana sono un mood - vittosk : RT @Alii18555979: raga non so voi ma mi mancano troppo i post giornalieri di hazza nel live on tour ?? I vote #AdoreYou of @Harry_Styles as… -