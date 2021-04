Terremoto, scossa di 2.7 nella notte in Val di Cecina (Di domenica 11 aprile 2021) Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 11 aprile 2021 - Una scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 3 di questa notte con ... Leggi su lanazione (Di domenica 11 aprile 2021) Castelnuovo Val di(Pisa), 11 aprile 2021 - Unadiè stata registrata dai sismografi dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 3 di questacon ...

SkyTG24 : Nella notte tra il 5 e il #6aprile 2009 una scossa di #terremoto sorprende nel sonno #LAquila: è uno dei terremoti… - poliziadistato : #6aprile 2009 ore 3:32 Una notte difficile da dimenticare per chi fu svegliato dalla terribile scossa di… - DPCgov : #6aprile 2009, #terremoto #Abruzzo. Il sisma rase al suolo case, monumenti, edifici pubblici. Tragico il bilancio d… - qn_lanazione : Terremoto, scossa di 2.7 nella notte in Val di Cecina #Pisa - Aradia94359317 : RT @tweetnewsit: Scossa di #terremoto registrata in #Toscana nella nottata di oggi, domenica #11aprile 2021 -