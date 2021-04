Tapiro d’Oro a Francesco Totti: arriva la replica a Cassano (Di domenica 11 aprile 2021) Valerio Staffelli raggiunge l'ex capitano della Roma per permettergli di replicare alle parole del suo collega sulla serie tv Speravo de morì prima; inoltre, il marito di Ilary Blasi si dichiara dispiaciuto per le minacce ricevute dall'attore Ganmarco Tognazzi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 aprile 2021) Valerio Staffelli raggiunge l'ex capitano della Roma per permettergli dire alle parole del suo collega sulla serie tv Speravo de morì prima; inoltre, il marito di Ilary Blasi si dichiara dispiaciuto per le minacce ricevute dall'attore Ganmarco Tognazzi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: Tapiro d'Oro a #Totti: il messaggio a #Spalletti dopo la serie tv ???? - TweetNotizie : Tapiro d'oro a Francesco Totti: «Meglio Greta Scarano o Ilary? Non c'è gara...» - sportal_it : Tapiro d'oro per Francesco Totti - MMastrantuono : @camiciaadiforza C’era una foto che girava di lui alla scrivania. Mi fece riflettere. Aveva alle sue spalle immagin… - calciomercatoit : #Totti, Tapiro d'Oro da #Striscialanotizia: 'Spero che #Spalletti non se la sia presa troppo. Tra Greta e Ilary non… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro d’Oro Striscia la notizia nuova? Un bluff. Velini e Hunziker inutili, la Raffaele bravissima (nell’imitarsi) TVblog.it