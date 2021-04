Strage nel Torinese: ammazza moglie e figlio ?Poi la furia sui vicini di casa (Di domenica 11 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Autore della Strage è Renzo Tarabella, 83 anni, di Rivarolo Cavanese. L'uomo avrebbe tentato il suicidio dopo aver ucciso moglie, figlio e vicini di casa Ha sparato alla moglie, al figlio disabile e ai proprietari di casa Poi, ha puntato la pistola verso sé stesso tentando il suicidio. Autore della Strage è Renzo Tarabella, 83enne di Rivarolo Cavanese, in provincia di Torino. L'anziano, gravemente ferito, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco: dovrà rispondere di pluriomicidio. La Strage Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, i fatti risalgono pressapoco alla notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile, in una ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Autore dellaè Renzo Tarabella, 83 anni, di Rivarolo Cavanese. L'uomo avrebbe tentato il suicidio dopo aver uccisodiHa sparato alla, aldisabile e ai proprietari di, ha puntato la pistola verso sé stesso tentando il suicidio. Autore dellaè Renzo Tarabella, 83enne di Rivarolo Cavanese, in provincia di Torino. L'anziano, gravemente ferito, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco: dovrà rispondere di pluriomicidio. LaStando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, i fatti risalgono pressapoco alla notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile, in una ...

