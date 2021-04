Serie A, Inter-Cagliari è al buio: un lampo di Darmian regala i tre punti ai nerazzurri (Di domenica 11 aprile 2021) Senza copertura televisiva per i problemi riscontrati da DAZN, Inter-Cagliari è risolta da un lampo di Matteo Darmian che regala una vittoria pesantissima nell’economia scudetto ad Antonio Conte. I nerazzurri firmano l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, mentre i sardi, attivi solo dopo lo svantaggio, restano imbrigliati al terzultimo posto in classifica e maledicono la vittoria del Torino. Situazione pesante. Inter-Cagliari: la partita La voglia dell’Inter di prendersi la vittoria è subito messa in chiaro dagli uomini di Antonio Conte che vogliono ricacciare a -11 i cugini del Milan vittoriosi a Parma. Al 10? Eriksen disegna un arcobaleno meraviglioso con il destro che viene disinnescato, di pugno, da Vicario. Al 18? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Senza copertura televisiva per i problemi riscontrati da DAZN,è risolta da undi Matteocheuna vittoria pesantissima nell’economia scudetto ad Antonio Conte. Ifirmano l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, mentre i sardi, attivi solo dopo lo svantaggio, restano imbrigliati al terzultimo posto in classifica e maledicono la vittoria del Torino. Situazione pesante.: la partita La voglia dell’di prendersi la vittoria è subito messa in chiaro dagli uomini di Antonio Conte che vogliono ricacciare a -11 i cugini del Milan vittoriosi a Parma. Al 10? Eriksen disegna un arcobaleno meraviglioso con il destro che viene disinnescato, di pugno, da Vicario. Al 18? ...

OptaPaolo : 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superan… - fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Cagliari 1-0, rete di Darmian M. (INT) - vituu1908 : RT @OptaPaolo: 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il rec… - Kobeesque : Quarta serie di vittorie consecutive più lunga della storia della serie a, siamo pure primi con l'inter di mancini… -