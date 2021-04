Roca e Quattrocchi in libreria con “Cuori scordati”

(Di domenica 11 aprile 2021) In” di Sergioe Paolo. L’amore al passo con la tecnologia: sintonizzarsi o risintonizzarsi è il primo passo per capirsi Un nuovo romanzo d’amore. Perché è nuovo l’amore? Certamente no! È nuova la teoria che vi sta dietro. Forse nemmeno. Ma indubbiamente è un nuovo approccio all’amore, più fresco, in… L'articolo Corriere Nazionale.

PeccatiDiPenna : Cuori scordati di S. Roca e P. Quattrocchi, LoGisma editore -

Un nuovo romanzo d'amore. Perché è nuovo l'amore? Certamente no! È nuova la teoria che vi sta dietro. Forse nemmeno. Ma indubbiamente è un nuovo approccio all'amore, più fresco, in sintonia con i ...