PRIMA EROI, ADESSO CAVIE, MEDICI E INFERMIERI SCENDONO IN PIAZZA A ROMA (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo che per mesi i media li hanno celebrati come EROI, come i soldati di trincea contro il Covid, ADESSO gli INFERMIERI non ci stanno a "fare da CAVIE per un vaccino" (come loro stessi dicono), che preferiscono chiamare "terapia genica", e che l'EMA ha autorizzato con condizione: un eufemismo per dire che si tratta di un farmaco ancora in piena fase di sperimentazione. Erano diverse centinaia in PIAZZA, ciascuno con la propria storia professionale alle spalle: chi al lavoro nei reparti, chi nelle ambulanze, chi nelle aule universitarie. Da ognuno di questi racconti emerge però una versione stridente rispetto a quella ufficiale, che abbiamo ascoltato in questi ultimi mesi. Byoblu ha raccolto le loro storie in questo servizio.

