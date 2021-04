Panico al supermercato: lucertola di due metri si arrampica sugli scaffali (Di domenica 11 aprile 2021) Clienti e dipendenti di un supermercato sono rimasti per oltre un’ora a tu per tu con un’enorme lucertola entrata nel negozio e rimasta sugli scaffali Quando l’hanno vista all’interno del supermercato non potevano credere ai loro occhi. Una lucertola di dimensioni ragguardevoli si è introdotta all’interno della struttura seminando il Panico tra i clienti che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 aprile 2021) Clienti e dipendenti di unsono rimasti per oltre un’ora a tu per tu con un’enormeentrata nel negozio e rimastaQuando l’hanno vista all’interno delnon potevano credere ai loro occhi. Unadi dimensioni ragguardevoli si è introdotta all’interno della struttura seminando iltra i clienti che L'articolo NewNotizie.it.

isola_nino : Comunque se sentissi all’Interfono del supermercato cassa alla 8 prezzo alla 2 andrei nel panico perché dove cazzo devo andare raga - DanieleScarpini : Lucertola gigante scatena il panico al supermercato: “Mai vista una così grande in vita mia” – Video… - Moskowitz__ : Non io che piango al supermercato e rischio un'attacco di panico???? - Marco_Caselli : RT @_DAGOSPIA_: PANICO IN THAILANDIA PER UNA LUCERTOLA LUNGA DUE METRI IN UN SUPERMERCATO - VIDEO - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: PANICO IN THAILANDIA PER UNA LUCERTOLA LUNGA DUE METRI IN UN SUPERMERCATO - VIDEO -