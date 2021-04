Pallamano | Serie A maschile 2021 | vince Sassari | punti preziosi per Santarelli Cingoli e Fondi

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Il campionato dellaA diè giunto alla giornata numero 24, che non ha visto in campo la capolista Conversano, bloccata dal covid, mentre la Raimondha sconfitto 29-24 la Teamnetwork Albatro Siracusa, col Pressano che si è imposto per 23-30 sull’Alperia Merano, grazie alle 10 reti in due di Adriano Di Maggio e Andrea Argentin. Torna are Trieste, che ha superato 30-24 la Sparer Eppan, con 8 centri di Gianluca Dapiran, mentre la Acqua & Sapone Junior Fasano ha confermato il proprio momento positivo, sconfiggendo 26-25 alla Palestra Zizzi il Salumificio Riva Molteno. Punto prezioso per la, che ha impattato 29-29 in casa del Brixen, continuando a sperare nella salvezza, con il quadro chiuso ...