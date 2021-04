Pablo e Pedro, cosa sapere sul duo cabarettistico (Di domenica 11 aprile 2021) Il duo comico Pablo e Pedro entrano a far parte della schiera di “Avanti un altro”. cosa sapere sulla coppia di cabarettisti. (Facebook)Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, compie 10 anni. Per festeggiare, il programma ha in serbo una serie di puntate speciali, con ospiti imprevedibili, squadre d’eccezione di vip e ovviamente il solito salottino, composto da personaggi bizzarri che sottoporranno i concorrenti ad una serie di perfide domande. Oltre a Miss Claudia, lo Iettatore, la Bonas e il Bonus, troveremo anche qualche new entry nel cast, come il duo comico Pablo e Pedro. Leggi anche -> Bonolis conduce “Avanti un altro! Pure di sera”: anticipazioni della prima serata Pablo e Pedro: chi è il duo ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021) Il duo comicoentrano a far parte della schiera di “Avanti un altro”.sulla coppia di cabarettisti. (Facebook)Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, compie 10 anni. Per festeggiare, il programma ha in serbo una serie di puntate speciali, con ospiti imprevedibili, squadre d’eccezione di vip e ovviamente il solito salottino, composto da personaggi bizzarri che sottoporranno i concorrenti ad una serie di perfide domande. Oltre a Miss Claudia, lo Iettatore, la Bonas e il Bonus, troveremo anche qualche new entry nel cast, come il duo comico. Leggi anche -> Bonolis conduce “Avanti un altro! Pure di sera”: anticipazioni della prima serata: chi è il duo ...

