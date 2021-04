NASCAR | la pioggia rinvia tutto dopo 42 giri Appuntamento questa sera alle 22 00

(Di domenica 11 aprile 2021) Dovremo attendere ancora qualche ora per scoprire chi vincerà l’ottavo atto dellaCup Series.aver provato in tutti i modi di correre sotto i riflettori artificiali del Martinsville Spedway, gli organizzatori della seguitissima categoria statunitense hanno deciso di posticipare22.00 di domenica 11 aprile la competizione. La gara, la prima delle due che annualmente si tengono nel circuito più corto della serie, è stata sospesa per42 dei 500previsti. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11) guida la classifica al momento della red flag davanti a Joey Logano e Ryan Blaney, entrambi alfieri del Team Penske. Chase Elliott, campione in carica e vincitore dell’ultima corsa in questo famoso impianto, è il primo tra le Chevrolet. Il #9 dell’Hendrick Motorsport ...

Colpi di scena e imprevisti, dallache ha costretto a rimandare la gara dalla domenica al giorno successivo, ai parabrezza ... Il settimo appuntamento dellaCup Series 2021, andato in ...La garasi terrà durante il giorno, e con condizioni di sole potrebbe esserci meno umidità ... mentre in caso diprima delle gara avremmo invece un terreno pesante e ruvido. ...Dovremo attendere ancora qualche ora per scoprire chi vincerà l'ottavo atto della NASCAR Cup Series. Dopo aver provato in tutti i modi di correre sotto i riflettori artificiali del Martinsville Spedwa ...La gara di Martinsville della NASCAR Xfinity Series è stata sospesa per pioggia dopo 91 dei 250 giri previsti. Il maltempo non ha lasciato scampo agli organizzatori che hanno lavorato a lungo per asci ...