Meteo. Altra NEVE COPIOSA in arrivo su Alpi e Appennino, fino a quote basse (Di domenica 11 aprile 2021) Aprile non finisce di stupire e si appresta a mostrare di nuovo il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido di qualche giorno fa. Il maltempo del weekend ha riportato intanto, come era nelle attese, la NEVE abbondante sulle Alpi, con accumuli importanti in alta quota. NEVE COPIOSA in arrivo di nuovo a quote basse per il periodoLa NEVE è finora caduta a quote medio-alte, anche se localmente in qualche zona del Nord-Ovest il limite delle nevicate si è spinto piuttosto in basso. Ad esempio nelle Alpi Marittime e sull’entroterra savonese la NEVE è localmente caduta sino in collina, durante la fase di maggiori precipitazioni. Un nuovo impulso perturbato porterà un’imminente ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Aprile non finisce di stupire e si appresta a mostrare di nuovo il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido di qualche giorno fa. Il maltempo del weekend ha riportato intanto, come era nelle attese, laabbondante sulle, con accumuli importanti in alta quota.indi nuovo aper il periodoLara caduta amedio-alte, anche se localmente in qualche zona del Nord-Ovest il limite delle nevicate si è spinto piuttosto in basso. Ad esempio nelleMarittime e sull’entroterra savonese laè localmente caduta sino in collina, durante la fase di maggiori precipitazioni. Un nuovo impulso perturbato porterà un’imminente ...

