Maurizio Colozza | addio al sindaco di Monticiano ucciso dal Covid

Advertising

fattoquotidiano : Covid, morto Maurizio Colozza: l’ex comandante dei carabinieri diventato sindaco di Monticiano. Il Comune: “Un faro… - infoitinterno : Covid, muore il sindaco di Monticiano Maurizio Colozza - infoitinterno : Muore Maurizio Colozza, sindaco del Comune di Monticiano - infoitinterno : Covid, morto Maurizio Colozza: l’ex comandante dei carabinieri diventato sindaco di Monticiano - mauro_vaiani : @EugenioGiani Sincere condoglianze a #Monticiano e alla famiglia di Maurizio Colozza da tutti gli amministratori di #LiberaToscana. #RIP. -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Colozza

"Ricorderemoper le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed a tutta la comunità di Monticiano vanno le mie più sentite condoglianze" ha ricordato il ...Una vita spesa per la giustizia e la verità senza mai venire meno al rispetto verso le persone. In poche parole era questo il colonnello dei carabinieri in pensione. Un uomo pacato, gentile e nello stesso tempo determinato. La divisa che aveva indossato da giovane e che lo aveva portato prima di arrivare nella nostra provincia in terre martoriate ...Regione Toscana Covid, muore il sindaco di Monticiano Il cordoglio di Giani “Ricorderemo Maurizio Colozza per le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed ...Addio a Maurizio Colozza, primo cittadino molto amato di Monticiano, che ha pagato con la vita il fatto di avere contratto il virus giorni fa ...