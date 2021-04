Masters 1000 Montecarlo 2021: Marco Cecchinato entra nel tabellone principale (Di domenica 11 aprile 2021) Con una splendida e netta affermazione Marco Cecchinato si è qualificato per il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Nell’ultimo turno delle qualificazioni il tennista siciliano ha sconfitto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 135 del mondo, con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora di gioco. Una partita dominata dal nativo di Palermo, che ha tenuto un ottimo rendimento con il servizio. Oltre ai quattro ace, da sottolineare anche le zero palle break concesse e l’86% di punti ottenuti con la prima di servizio. Cecchinato parte subito fortissimo e si porta sul 3-0, con il break ottenuto dal siciliano nel secondo game. E’ un set dominato dal siciliano, che non riesce a sfruttare un break point nel quarto gioco e poi strappa il servizio ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Con una splendida e netta affermazionesi è qualificato per ildeldi. Nell’ultimo turno delle qualificazioni il tennista siciliano ha sconfitto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 135 del mondo, con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora di gioco. Una partita dominata dal nativo di Palermo, che ha tenuto un ottimo rendimento con il servizio. Oltre ai quattro ace, da sottolineare anche le zero palle break concesse e l’86% di punti ottenuti con la prima di servizio.parte subito fortissimo e si porta sul 3-0, con il break ottenuto dal siciliano nel secondo game. E’ un set dominato dal siciliano, che non riesce a sfruttare un break point nel quarto gioco e poi strappa il servizio ...

