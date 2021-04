LIVE – Sudtirol-Virtus Verona 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di domenica 11 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentacinquesima giornata delA di. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, sono a due punti dalla vetta e vogliono tentare il sorpasso sul Padova; i veneti, dal canto loro, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime dieci gare ed sperano di tornare a gioire per rilanciarsi in ottica playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 11 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 ...

Advertising

Fantacalciok : Sudtirol – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sudtirol

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: successo Cavese, Juve impatta E' INIZIATA ... Il Grifone va all'assalto della promozione diretta avendo recuperato terreno su Padova e, ...... sconfitti in casa dal, hanno mostrato di potersela giocare fino all'ultimo ma ... RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: successo Cavese, Juve impatta PROBABILI FORMAZIONI ...Alle ore 17.30 sarà la volta di Arezzo Vis Pesaro, Mantova Legnago Salus e Sudtirol Virtus Verona, infine ci sarà anche un posticipo alle ore 20.30, cioè Imolese Ravenna. Per il girone C, nel quale ...La partita Südtirol - Virtus Verona del Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C ...