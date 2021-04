LIVE Sonego-Djere 2-6 7-6 4-3 | Finale ATP Cagliari in DIRETTA | si gioca sul servizio dell’italiano!

(Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Scappa via il rovescio di: gran diagonale vinta dal piemontese. 30-0 Bravissimo il serbo in uscita dalcon il diritto diagonale. 15-0e diritto di. 5-3CONSERVA IL BREAK ANCORA!deve prolungare il match. 40-15 Diritto diche si apre il campo e chiude a rete. 40-0 Sul nastro la risposta del serbo. 30-0 SMORZATA PAZZESCA DI! Grande colpo in uscita dal. 15-0 CHE SCAMBIO!!!! DA 23 COLPI!TROVA IL ROVESCIO SULLA RIGA! Che bordate da parte di entrambi. 4-3resiste al: sisuldi ...

Advertising

Benzky : RT @SSportNetwork: #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCagliari #finale #Djere tiene il turno di battuta e si porta sul 4-5, #Sonego al servizio pe… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCagliari #finale #Djere tiene il turno di battuta e si porta sul 4-5, #Sonego al serviz… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCagliari #finale #Sonego si porta sul 5-3 nel #terzoset! Ora #Djere al servizio e due g… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCagliari #finale Con un po' di sofferenza, ma #Sonego tiene il servizio e si porta sul… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCagliari #finale #Break di #Sonego, che nel decisivo #terzoset si porta sul 3-2 contro #Djere! #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

... al momento si contano 69 vittorie In caso di vittoria,diventerebbe il 17° italiano ad aver vinto 2 titoli nell'Era Open Il percorso di, n.34 ATP e terzo favorito del ...Lorenzoè in finale e oggi domenica 11 Aprile si giocherà il titolo con il campione in ... Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventisportivi, si disputeranno ...Match in diretta su Sky Sport Uno, qui aggiornamenti e cronaca. Lorenzo Sonego va a caccia del secondo titolo della carriera: sulla terra battuta di Cagliari, affronta il serbo Laslo Djere nella final ...Potrete seguire l’andamento della sfida con la nostra cronaca testuale live proprio su questa pagina. I precedenti tra i due giocatori sono in perfetta parità, 1-1. A Marrakech sulla terra battuta si ...