(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo anni di fallimenti i tentativi per creare un'infrastruttura “sovrana” cominciano a dare frutti, come ha dimostrato il rallentamento di Twitter

Advertising

ilpost : La Russia sta riuscendo a farsi la sua internet - martaottaviani : In #Russia la salute di #Navalny sta peggiorando progressivamente. Ora lo hanno invitato in una unità medica. È mol… - Barbara68545184 : RT @ilpost: La Russia sta riuscendo a farsi la sua internet - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Russia sta riuscendo a farsi la sua internet - Anubi_Inpw : RT @ilpost: La Russia sta riuscendo a farsi la sua internet -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sta

Secondo Peskov, laancora cercando di uscire dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid - 19 e non è chiaro quanto durerà questo periodo. Per questo il portavoce del Cremlino ha ...Bisogna sempre sapere di chi siparlando. E, come dice il proverbio, "si presta solo ai ricchi". soprattutto a causa della campagna die dell'idea di conquista. Ma se c'è una cosa di cui ...La Cina “desidera proteggere i suoi interessi strategici nel paese e ha definito il colpo di stato ‘un grande rimpasto di governo’, mentre la Russia insiste sul fatto che si tratta di una questione ...Alla viglia del viaggio di Di Maio a Washington torna utile un’analisi del Center for American Progress sull’opportunità che ...