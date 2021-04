La nota di Dazn | “Offriremo opportuni indennizzi agli abbonati | stiamo indagando sul problema”

(Di domenica 11 aprile 2021) Nella giornata odierna la piattaforma streamingha avuto notevoli problemi nella trasmissione degli eventi sportivi, suscitando l’ira di migliaia di, costretti a seguire la propria squadra del cuore attraverso mezzi alternativi., in unaall’ANSA, ha spiegato la situazione assicurando un indennizzo a tutti i propri: “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza,iloriginato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto sue su altri broadcaster ...

I problemi tecnici che non hanno permesso a molti abbonati Dazn di seguire in diretta Inter-Cagliari hanno scatenato le polemiche. Sui social si è scatenata una vera e propria pro ... Giornata da dimenticare per Dazn. A farne le spese sono ovviamente i tifosi.