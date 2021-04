La duchessa non accompagnerà Harry al funerale del nonno (Di domenica 11 aprile 2021) Harry volerà a Londra per i funerali di suo nonno, ma Meghan resterà negli Stati Uniti. Il motivo per cui la duchessa non sarà presente. Funerali del Principe Filippo: perché Meghan non sarà presente? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021)volerà a Londra per i funerali di suo, ma Meghan resterà negli Stati Uniti. Il motivo per cui lanon sarà presente. Funerali del Principe Filippo: perché Meghan non sarà presente? su Notizie.it.

Advertising

Gaia_Mai_ : Se non fosse schiattato Filippo avremmo visto una mezza apparizione della Duchessa di Cambridge ai Bafta? Resterò con questo dubbio a vita - trescogli : Le nozze vennero celebrate in segreto e il re non concesse mai alla marchesa di prendere l’illustre titolo di duchessa. - ItenjaBot : ???? 6-22(1/2) Ma davvero c'era troppo pepe nell'aria. Anche la Duchessa starnutiva qualche volta; e quanto al bimbo… - RaffaeleF4 : @lilly0971 ma il termine 'duchessa', non si usa per le trans? Non è che quello sotto sotto... - Giadelle1 : @Valerio864dd Niente, non ti passa, 'sta cosa della duchessa-contessa-gran lup. mann a Portofino. ?? -