(Di domenica 11 aprile 2021) Il match winner dell'di oggi contro il Cagliari è stato Matteodavvero in crescita. Contro il Sassuolo una prova impeccabile da centrale difensivo di sinistra. Contro il Cagliari titolare sulla fascia destra, poi a match in corso il trasloco a sinistra. Nessun problema per l'ex Torino, anzi: proprio il passaggio sul fronte sinistro ha risolto la partita dell'. Il gol è arrivato su una bellissima costruzione sulla destra, il pallone di Hakimi messo al centro e l'inserimento con la conclusione di sinistro a regalare 3 punti e l'undicesima vittoria di fila.Matteoha firmato il suo terzo gol stagionale, dopo quelli contro Borussia e Genoa. Un gol pesantissimo, raccontato ai microfoni di DAZN: "Abbiam incontrato una buona squadra che si è difesa bene fin dall’inizio. Quando affronti squadre che si ...

Inter : ???? | MAAAAATTEEEEEOOOOOOO!!! 77' - Eccolo il gol!!! #Hakimi sfonda a destra e serve #Darmian che deve solo deposit… - Inter : ?? | MESSAGGIO Se ora poteste parlare con #Darmian, cosa gli direste? ?? _________________??? #InterCagliari ????… - FBiasin : L'ha decisa uno che non voleva nessuno, tranne il suo allenatore. Brava #Inter, bravo #Darmian. #InterCagliari. - ItaSportPress : Inter, Darmian: 'Conte ci trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere' - - antocasale991 : RT @linea_inter: L’esultanza della squadra e di Antonio #Conte al gol di #Darmian: corre, abbraccia #Lukaku, lo trascina, si aggrappa come… -

L'non si ferma più. Con l'1 - 0 contro il Cagliari firmato, la squadra di Antonio Conte trova l'undicesima vittoria su 11 del girone di ritorno consolidando il primo posto a +11 dal Milan. ...Undicesima vittoria consecutiva per l', che vince di misura anche contro il Cagliari tornando a +11 sul Milan in testa alla classifica. A San Siro decide la rete dinel quarto d'ora finale, dopo una gara difficile da ...L'Inter vola ancora in testa alla classifica: a San Siro finisce 1-0. La formazione di Antonio Conte sempre più vicina allo scudetto, il Cagliari vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione. I ...Una garanzia. BASTONI 6,5 Come Skriniar: sicuro e poco impegnato dietro, ma propositivo in avanti. DARMIAN 7 Matchwinner e tuttofare. Parte a destra, dannandosi l’anima con Nandez, poi chiude a ...