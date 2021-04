Inter-Cagliari, Conte: “Continuare così senza fare calcoli” (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Cagliari, match della 30a giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 1 a 0 contro il Cagliari, e valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “I giocatori che si allenano adesso? Questa è un’immagine molto chiara di un gruppo che non vuole lasciare nulla al caso, io ho dato loro un giorno in più in vacanza e loro si allenano. L’abnegazione, la disponibilità e il sacrificio la dicono lunga. Il riposo se lo sono meritato, e anche io”. Che emozioni ci sono e quanto Scudetto c’è nella sua esultanza? “Continuo a ripetere la stessa cosa. Le partite iniziano sempre di meno, le vittorie ... Leggi su intermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Antonionel post partita di, match della 30a giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 1 a 0 contro il, e valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “I giocatori che si allenano adesso? Questa è un’immagine molto chiara di un gruppo che non vuole lasciare nulla al caso, io ho dato loro un giorno in più in vacanza e loro si allenano. L’abnegazione, la disponibilità e il sacrificio la dicono lunga. Il riposo se lo sono meritato, e anche io”. Che emozioni ci sono e quanto Scudetto c’è nella sua esultanza? “Continuo a ripetere la stessa cosa. Le partite iniziano sempre di meno, le vittorie ...

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO ? Cagliari #InterCagliari ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Dazn si scusa per Inter-Cagliari: “problemi legati a un partner esterno” - aylaf__ : @Nanoalto Inter-Cagliari in tv si vedeva, si dovrebbe vedere anche questa -