Incidente sul Grappa, precipita in un bosco con il deltaplano e muore (Di domenica 11 aprile 2021) Subito dopo il decollo, un pilota esperto trevigiano di 83 anni è precipitato col deltaplano in mezzo ai rovi del monte Grappa. Inutili i soccorsi, è morto Disgrazia sul Grappa: pilota esperto 83enne cade col deltaplano e perde la vita su Notizie.it.

