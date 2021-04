Friends: The Reunion: riprese finite per lo speciale di HBO Max (Di domenica 11 aprile 2021) La pagina Instagram di Friends ha comunicato la fine ufficiale di Friends: The Reunion, speciale che riunisce i sei amici di Manhattan e che sarà distribuito su HBO Max. Tutto pronto per la Reunion di Friends, questa volta non c'è margine di errore! Su Instagram, infatti, è stata annunciata la fine delle riprese di Friends: The Reunion, speciale che ha riunito i sei amici di Manhattan e che sarà distribuito in esclusiva da HBO Max. Sulla pagina Instagram ufficiale di Friends è stata condivisa una foto del logo di Friends: The Reunion con scritto: "riprese concluse! Potremmo essere più emozionati di così? Friends: The ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) La pagina Instagram diha comunicato la fine ufficiale di: Theche riunisce i sei amici di Manhattan e che sarà distribuito su HBO Max. Tutto pronto per ladi, questa volta non c'è margine di errore! Su Instagram, infatti, è stata annunciata la fine delledi: Theche ha riunito i sei amici di Manhattan e che sarà distribuito in esclusiva da HBO Max. Sulla pagina Instagram ufficiale diè stata condivisa una foto del logo di: Thecon scritto: "concluse! Potremmo essere più emozionati di così?: The ...

Advertising

ffoolsgolden : serie é friends e tvd I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - Jbe90 : - needbellamy : @S7RINGZ vabbè friends, the 100(anche se l’ultima stagione me la fatta odiare ma ci sono legata affettivamente) e tvd - OrangeTeamLUG : Buonasera! Siete pronti per una nuova live? Vi aspettiamo giovedì 15 alle 21:30 sui nostri canali Twitch, YouTube e… -