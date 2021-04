Damascelli | l’ultimatum Uefa per Euro 2020 è un ricatto indegno a cui nessuno dovrebbe rispondere

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma è ancora in bilico nella possibilità di ospitare le partite deglipei di calcio. Laha dato tempo all’Italia fino al 19 aprile per chiarire quali sono i suoi piani per far accedere il pubblico allo stadio. Sul tema si esprime oggi Tonysu Il Giornale. “A due mesi dall’inizio del torneo, nessun governo puòdefinitivamente alla richiesta assurda, nessun governo può prevedere quale possa essere lo sviluppo dei contagi e dunque provvedere alle riaperture che dovranno essere innanzitutto degli esercizi che portano profitti e non ristori a commercianti, ristoratori, lavoratori e imprenditori”. Lacomplimentarsi con le città che hanno già dichiarato che potranno riaprire gli stadi e augurarsi che se ne possano aggiungere altre, ma, in ogni ...