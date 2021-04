Covid: Iran, 'ci aspettano i giorni più neri' (Di domenica 11 aprile 2021) "La diffusione del Covid in questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di Stato il ministro della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) "La diffusione delin questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di Stato il ministro della ...

Advertising

transnazionale : Covid: quarta ondata in Iran, scattano 10 giorni di lockdown #spaziotransnazionale informa - mau_or_ : 'Si teme che circa 21 prigionieri in Iran siano stati uccisi dalle forze di sicurezza per controllare le proteste d… - IlMondoDiAllie : RT @paoloigna1: Nuovi lockdown in #Iran per 10 giorni e a #Bogotà #Colombia #covid19 - paoloigna1 : Nuovi lockdown in #Iran per 10 giorni e a #Bogotà #Colombia #covid19 - Idl3 : RT @GiaPettinelli: Covid: quarta ondata in Iran, scattano 10 giorni di lockdown - Medio Oriente - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iran Covid: Iran, 'ci aspettano i giorni più neri' "La diffusione del Covid in questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di Stato il ministro della Salute iraniano Saeed ...

Anche le aziende cuneesi danneggiate da un piano vaccinale che stenta a decollare ... i cui dipendenti quotidianamente operano in zone a rischio, dove spesso scoppiano focolai da Covid"... ma anche pericoloso, mandare dipendenti in Paesi come la Turchia, la Tunisia, l'Egitto o l'Iran, ...

Covid: Iran, 'ci aspettano i giorni più neri' - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Covid: Iran, 'ci aspettano i giorni più neri' (ANSA) - TEHERAN, 11 APR - "La diffusione del Covid in questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di ...

Covid, sprint dell’Europa sui vaccini. Offerta da Mosca: Pronte 50 mln dosi Sputnik V L'Europa aumenta il ritmo delle vaccinazioni con la Spagna e la Francia che nei giorni scorsi hanno raggiunto la soglia delle 500mila dosi somministrate in 24 ...

"La diffusione delin questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di Stato il ministro della Salute iraniano Saeed ...... i cui dipendenti quotidianamente operano in zone a rischio, dove spesso scoppiano focolai da"... ma anche pericoloso, mandare dipendenti in Paesi come la Turchia, la Tunisia, l'Egitto o l', ...(ANSA) - TEHERAN, 11 APR - "La diffusione del Covid in questa e nella prossima settimana sarà la più difficile dall'inizio della pandemia, è considerata addirittura a livello nero": così alla tv di ...L'Europa aumenta il ritmo delle vaccinazioni con la Spagna e la Francia che nei giorni scorsi hanno raggiunto la soglia delle 500mila dosi somministrate in 24 ...