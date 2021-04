Copasir: Lollobrigida (FdI), ‘non può andare avanti, partiti siano consequenziali’ (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Anche il presidente del Copasir, Raffaele Volpi della Lega, ha detto “dimettiamoci”. Se lo ha fatto è perché si rende conto che l’organismo così come è strutturato non può andare avanti: l’opposizione ha un solo membro e in questo modo è impossibile esercitare la funzione di controllo e garanzia”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, intervenendo a L’Agenda su SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Anche il presidente del, Raffaele Volpi della Lega, ha detto “dimettiamoci”. Se lo ha fatto è perché si rende conto che l’organismo così come è strutturato non può: l’opposizione ha un solo membro e in questo modo è impossibile esercitare la funzione di controllo e garanzia”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco, intervenendo a L’Agenda su SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

