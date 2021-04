Casaleggio: "Contro Rousseau per evadere le regole" (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Penso che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria l'associazione Rousseau. Penso che oggi ci sia stato un tentativo di mettere in difficoltà finanziaria Rousseau e spero che l'intento non sia mettere sul piatto queste regole", come il 'no' al terzo mandato, "hanno sempre caratterizzato il Movimento 5 stelle". Così Davide Casaleggio intervistato nel corso della trasmissione Mezz'ora in più. Sulla possibilità di una trasformazione del M5s in "partito" Casaleggio ha detto di non pensare "che non sia la direzione giusta". "Penso che sia l'organizzazione dell'altro secolo - ha aggiunto - oggi non sono neanche di attualità i movimenti come pensati 10 anni fa. Si sta parlando di ... Leggi su agi (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Penso che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche. Altra questione è entrare nel merito dellee mettere in difficoltà finanziaria l'associazione. Penso che oggi ci sia stato un tentativo di mettere in difficoltà finanziariae spero che l'intento non sia mettere sul piatto queste", come il 'no' al terzo mandato, "hanno sempre caratterizzato il Movimento 5 stelle". Così Davideintervistato nel corso della trasmissione Mezz'ora in più. Sulla possibilità di una trasformazione del M5s in "partito"ha detto di non pensare "che non sia la direzione giusta". "Penso che sia l'organizzazione dell'altro secolo - ha aggiunto - oggi non sono neanche di attualità i movimenti come pensati 10 anni fa. Si sta parlando di ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @_DAGOSPIA_: DAVIDE CASALEGGIO, OSPITE DI 'MEZZ’ORA IN PIÙ' MENA FENDENTI CONTRO I GRILLINI - Avv_Natalina : RT @_DAGOSPIA_: DAVIDE CASALEGGIO, OSPITE DI 'MEZZ’ORA IN PIÙ' MENA FENDENTI CONTRO I GRILLINI - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: DAVIDE CASALEGGIO, OSPITE DI 'MEZZ’ORA IN PIÙ' MENA FENDENTI CONTRO I GRILLINI - Affaritaliani : 'Colpito Rousseau per il terzo mandato'. L'affondo di Casaleggio contro il M5S - _DAGOSPIA_ : DAVIDE CASALEGGIO, OSPITE DI 'MEZZ’ORA IN PIÙ' MENA FENDENTI CONTRO I GRILLINI -

Ultime Notizie dalla rete : Casaleggio Contro Gianroberto Casaleggio: ma che pianeta mi hai fatto ...rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ... La produzione di armi è considerata un delitto contro l'umanità e punita con l'ergastolo. Il Milan, ...

Di Maio vola da Blinken. Conte su Zoom con i senatori M5s ... anche alla luce delle recenti dure prese di posizione del presidente americano contro Mosca e ... Riguardo i rapporti con l'associazione di Davide Casaleggio se ne è discusso in un'altra riunione con ...

Casaleggio: "Contro Rousseau per evadere le regole" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Casaleggio: "Contro Rousseau per evadere le regole" AGI - "Penso che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria l'associazione Rousseau. Penso che oggi ...

"Colpito Rousseau per il terzo mandado". L'affondo di Casaleggio contro il M5S M5S, Casaleggio: Messo in difficoltà Rousseau per terzo mandato - "C'è un grande dibattito su grandi tematiche politiche, che è anche giusto ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e ...

...rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto. Per ... La produzione di armi è considerata un delittol'umanità e punita con l'ergastolo. Il Milan, ...... anche alla luce delle recenti dure prese di posizione del presidente americanoMosca e ... Riguardo i rapporti con l'associazione di Davidese ne è discusso in un'altra riunione con ...AGI - "Penso che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria l'associazione Rousseau. Penso che oggi ...M5S, Casaleggio: Messo in difficoltà Rousseau per terzo mandato - "C'è un grande dibattito su grandi tematiche politiche, che è anche giusto ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e ...