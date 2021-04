Calcio: continuano problemi alla App di Dazn, anche Verona-Lazio non si vede (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - continuano i problemi di accesso alla app di Dazn che non hanno consentito agli abbonati di vedere Inter-Cagliari. Numerosi utenti denunciano che anche Verona-Lazio non è al momento visibile. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) -di accessoapp diche non hanno consentito agli abbonati dire Inter-Cagliari. Numerosi utenti denunciano chenon è al momento visibile.

