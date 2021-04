' Avanti così' | De Laurentiis applaude Gattuso e il Napoli

Advertising

Cristiano : Avanti Cosi! ????????? #finoallafine - gigiodonna1 : Era importante vincere e l’abbiamo fatto. Non molliamo! Avanti così #ParmaMilan ???? - chiellini : ???? Abbiamo mostrato sul campo lo spirito giusto, conquistando punti importanti. Dobbiamo continuare con questa co… - GiwaMykel : RT @Cristiano: Avanti Cosi! ????????? #finoallafine - atKorovaMilkBar : @lemon_stra ???? avanti così fino a domani! -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti così

Giornale di Brescia

NAPOLI - "". Due parole, un tweet per esprimere tutta la sua soddisfazione: il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , attraverso i social si è voluto complimentare con gli azzurri per la ......e nel prime time per rimettersi in gioco nonostante le polemiche dei giorni scorsi conun ... La Elia aveva ammesso di aver chiuso con lui ma in realtà le cose erano un po' più complesse di...