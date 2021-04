AstraZeneca, Palù: “Nessun divieto per i giovani” (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca ”non è stato vietato, non è controindicato neanche per i più giovani. L’indicazione, il suggerimento è per gli over 60, né più né meno di quello che ha fatto la Germania e la Spagna, mentre in Francia hanno dato indicazioni per gli over 55”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa Giorgio Palù a ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. Tutto questo ”riflette l’organizzazione che si è data la comunità europea. Da sempre sulla sanità dà dei principi ma ha lasciato ai singoli governi le singole decisioni, l’Ema non può che dare raccomandazioni”. ”Diciamo la verità ha continuato Palù – AstraZeneca non si era presentata con i migliori dati all’inizio, a causa degli studi che non avevano incluso la popolazione anziana, per questo si era raccomandato ai giovani. Ricordiamo che gli ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino”non è stato vietato, non è controindicato neanche per i più. L’indicazione, il suggerimento è per gli over 60, né più né meno di quello che ha fatto la Germania e la Spagna, mentre in Francia hanno dato indicazioni per gli over 55”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa Giorgioa ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. Tutto questo ”riflette l’organizzazione che si è data la comunità europea. Da sempre sulla sanità dà dei principi ma ha lasciato ai singoli governi le singole decisioni, l’Ema non può che dare raccomandazioni”. ”Diciamo la verità ha continuatonon si era presentata con i migliori dati all’inizio, a causa degli studi che non avevano incluso la popolazione anziana, per questo si era raccomandato ai. Ricordiamo che gli ...

