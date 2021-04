Andrea Zenga su Dayane Mello: “Non mi interessa il suo parere, si sente con Rosalinda” (Di domenica 11 aprile 2021) Tra le coppie nate quest’anno dentro la Casa di Cinecittà vi è anche quella composta da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due ragazzi continuano a stare al centro del Gossip per la loro storia, che continua a gonfie vele anche a telecamere spente. Rosalinda e Andrea hanno di fatto battuto i pronostici dei più scettici, andando peraltro subito a convivere al termine del reality show targato Canale 5. Ciò che è cambiato, invece, è il rapporto tra la Cannavò e Dayane Mello, che al GF avevano instaurato un bel rapporto d’amicizia. Andrea Zenga su Dayane Mello afferma: “Non mi interessa il suo parere” Dayane Mello, dopo la bellissima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 aprile 2021) Tra le coppie nate quest’anno dentro la Casa di Cinecittà vi è anche quella composta daCannavò. I due ragazzi continuano a stare al centro del Gossip per la loro storia, che continua a gonfie vele anche a telecamere spente.hanno di fatto battuto i pronostici dei più scettici, andando peraltro subito a convivere al termine del reality show targato Canale 5. Ciò che è cambiato, invece, è il rapporto tra la Cannavò e, che al GF avevano instaurato un bel rapporto d’amicizia.suafferma: “Non miil suo, dopo la bellissima ...

Advertising

rosalindamyhea1 : In pagina trovate un piccolo video di @14Adua e @andrea_zenga Di cosa parlano??? @rosalindamyheart.zengavo su Insta… - bvciiami : chiunque lo sarebbe se l'uomo è andrea zenga - PasqualeMarro : #AndreaZenga rivelazione importante su #AduaDelVesco, fan impazziti - almagaro26 : @blogtivvu Dayane risplende di luce propria, non di quella degli altri, come te, ritrovati una vita, non vivere la… - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zenga svela come sta andando la convivenza con Rosalinda Cannavó. E a proposito di Dayane Mello...… -