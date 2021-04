VIDEO Masters Augusta 2021, highlights e sintesi del 2° giro. Justin Rose leader, ma il vantaggio non è più ampio (Di sabato 10 aprile 2021) In archivio anche il secondo giro del Masters, tornato nella sua collocazione di aprile dopo lo strano novembre del 2020, e ancora una volta è Justin Rose il leader. L’inglese, sempre a -7 così come lo era dopo le prime 18 buche, ha però visto ridursi assai il vantaggio. Sempre più vicini, infatti, si sono fatti sia Will Zalatoris che Brian Harman (quest’ultimo, va detto, con una copertura mediatica quantomeno un po’ troppo bassa per la posizione che occupa), secondi a un solo colpo di distanza. Sono usciti di scena diversi big, ma più di Rory McIlroy e Sergio Garcia fa rumore il taglio di Dustin Johnson. Il numero 1 del mondo può ora essere scalzato da Justin Thomas, in un avvicendamento a stelle e strisce, nel caso in cui questi dovesse vincere il torneo. Francesco ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) In archivio anche il secondodel, tornato nella sua collocazione di aprile dopo lo strano novembre del 2020, e ancora una volta èil. L’inglese, sempre a -7 così come lo era dopo le prime 18 buche, ha però visto ridursi assai il. Sempre più vicini, infatti, si sono fatti sia Will Zalatoris che Brian Harman (quest’ultimo, va detto, con una copertura mediatica quantomeno un po’ troppo bassa per la posizione che occupa), secondi a un solo colpo di distanza. Sono usciti di scena diversi big, ma più di Rory McIlroy e Sergio Garcia fa rumore il taglio di Dustin Johnson. Il numero 1 del mondo può ora essere scalzato daThomas, in un avvicendamento a stelle e strisce, nel caso in cui questi dovesse vincere il torneo. Francesco ...

Advertising

SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - SuperTennisTv : 19 anni La prima finale in un Masters 1000 Virtualmente n.21 del ranking Semplicemente Jannik! ?? Domani alle 8… - lostonyouh : il mio profilo sarà pieno di questo video alla fine dei masters - SkySport : Golf, Masters di Augusta: la spettacolare 'hole-in-one' di Fleetwood. VIDEO -