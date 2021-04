Vaccini, si viaggia nell’incertezza: in arrivo dosi di Pfizer e un “assaggio” di Johnson (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’unica certezza di arrivi di Vaccini in Campania per i prossimi giorni sono le 148.000 dosi di Pfizer, annunciate all’Unità di Crisi per mercoledì. Un quantitativo con cui, rispettando la richiesta di almeno 50.000 Vaccini al giorno, i centri campani durerebbero meno di tre giorni. E’ quanto si apprende dall’Unità di Crisi che analizza con l’ANSA le richieste del commissario nazionale sottolineando che le strutture e il personale per arrivare ai quantitativi di vaccinazioni richieste da Roma ci sono, ma mancano le dosi. “L’arrivo dei 148.000 Pfizer – spiega una fonte dell’Unità di Crisi – è previsto per mercoledì, quindi due giorni dopo il lunedì che era il giorno in cui ci venivano mandati. Ovviamente in una settimana, anzi, in sei giorni, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’unica certezza di arrivi diin Campania per i prossimi giorni sono le 148.000di, annunciate all’Unità di Crisi per mercoledì. Un quantitativo con cui, rispettando la richiesta di almeno 50.000al giorno, i centri campani durerebbero meno di tre giorni. E’ quanto si apprende dall’Unità di Crisi che analizza con l’ANSA le richieste del commissario nazionale sottolineando che le strutture e il personale per arrivare ai quantitativi di vaccinazioni richieste da Roma ci sono, ma mancano le. “L’dei 148.000– spiega una fonte dell’Unità di Crisi – è previsto per mercoledì, quindi due giorni dopo il lunedì che era il giorno in cui ci venivano mandati. Ovviamente in una settimana, anzi, in sei giorni, ...

