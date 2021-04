Vaccini, priorità a over 80 e fragili, ma rimane l'allarme sulle scorte (Di sabato 10 aprile 2021) Le indicazioni sono stabilite nella nuova ordinanza del Commissario Figliuolo. Nel nostro paese si viaggia verso i 13 milioni di vaccinati, ma in alcune Regioni le dosi sono già finite. L'Agenzia ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) Le indicazioni sono stabilite nella nuova ordinanza del Commissario Figliuolo. Nel nostro paese si viaggia verso i 13 milioni di vaccinati, ma in alcune Regioni le dosi sono già finite. L'Agenzia ...

Vaccini, il 39% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose Intanto, ieri, venerdì 9 aprile, è stata emessa la nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili. Il provvedimento, ...

