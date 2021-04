Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 15:10 (Di sabato 10 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 10 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 78,20% ha ricevuto solo la prima dose e il dato riportato nel report del governo aggiornata Questa mattina hai dalle quali emerge come nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato appena il 2,48% è solo 19,89 ricevuto la prima dose Dai fai Intanto in una parete allegato alla nuova circolare del Ministero delle vaccinazioni afferma che è possibile Se necessario posticipare la Seconda dose di vaccino per i seri di Fazer moderna Ma non è possibile superare In ogni caso l’intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini nel Lazio il 19 la prima consegna del Piero Johnson & Johnson 18000 dosi destinate alle carceri tra personale di custodia eè da lunedì ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 aprile 2021)dailynews radiogiornale sabato 10 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 78,20% ha ricevuto solo la prima dose e il dato riportato nel report del governo aggiornata Questa mattina hai dalle quali emerge come nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato appena il 2,48% è solo 19,89 ricevuto la prima dose Dai fai Intanto in una parete allegato alla nuova circolare del Ministero delle vaccinazioni afferma che è possibile Se necessario posticipare la Seconda dose di vaccino per i seri di Fazer moderna Ma non è possibile superare In ogni caso l’intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini nel Lazio il 19 la prima consegna del Piero Johnson & Johnson 18000 dosi destinate alle carceri tra personale di custodia eè da lunedì ...

