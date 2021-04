Trapianti, 8.291 pazienti in attesa di un organo: il più piccolo ha 7 mesi e aspetta un cuore nuovo (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo il Covid. Spuntano i numeri di coloro che attendono i Trapianti in Italia. Il più giovane ha solo 7 mesi di vita e aspetta un cuore nuovo. In generale, gli uomini sono il doppio delle donne. Due terzi hanno meno di 60 anni. In media per loro passano da 5 mesi per ricevere un fegato a oltre due anni per un rene. È la situazione dei pazienti in lista d’attesa. A fotografare la situazione è il Centro nazionale Trapianti (Cnt) che parla di 8.291 iscritti nelle liste d’attesa del Sistema informativo Trapianti. Trapianti, l’attesa per il rene, il fegato e il cuore Come riporta l’Adnkronos, il 72,5% (6.132) aspetta un rene, il 12,7% ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo il Covid. Spuntano i numeri di coloro che attendono iin Italia. Il più giovane ha solo 7di vita eun. In generale, gli uomini sono il doppio delle donne. Due terzi hanno meno di 60 anni. In media per loro passano da 5per ricevere un fegato a oltre due anni per un rene. È la situazione deiin lista d’. A fotografare la situazione è il Centro nazionale(Cnt) che parla di 8.291 iscritti nelle liste d’del Sistema informativo, l’per il rene, il fegato e ilCome riporta l’Adnkronos, il 72,5% (6.132)un rene, il 12,7% ...

Advertising

SecolodItalia1 : Trapianti, 8.291 pazienti in attesa di un organo: il più piccolo ha 7 mesi e aspetta un cuore nuovo… - CosenzaChannel : Ecco quante persone attendono di fare i trapianti. Il più giovane ha solo 7 mesi di vita e aspetta un cuore nuovo.… - cschannel_news : Trapianti, 8.291 pazienti in attesa di organo: il più piccolo ha 7 mesi - italiaserait : Trapianti, 8.291 pazienti in attesa di organo: il più piccolo ha 7 mesi - Newsinunclick : -