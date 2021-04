Tornano verde e camouflage, giacche con tasconi e cappellini da baseball. Con un twist prezioso, quale? (Di sabato 10 aprile 2021) La moda militare ha i suoi corsi e ricorsi. Come molte altre, è una di quelle tendenze quasi senza tempo, che non lascia mai definitivamente il guardaroba femminile. Poi torna all’improvviso sulla scena, o meglio, sulla passerella dei grandi nomi ed è subito tempo di parka e sahariane, di cappellini con la visiera, di abiti di lino, di scarpe basse e di verde e beige. Per imitare un’estetica non più relegata al mondo maschile e qui impreziosita con dettagli eleganti. Il military style invade il guardaroba guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 aprile 2021) La moda militare ha i suoi corsi e ricorsi. Come molte altre, è una di quelle tendenze quasi senza tempo, che non lascia mai definitivamente il guardaroba femminile. Poi torna all’improvviso sulla scena, o meglio, sulla passerella dei grandi nomi ed è subito tempo di parka e sahariane, dicon la visiera, di abiti di lino, di scarpe basse e die beige. Per imitare un’estetica non più relegata al mondo maschile e qui impreziosita con dettagli eleganti. Il military style invade il guardaroba guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

Greenstellarga1 : @Idontsellnio Oggi altra buffonata in vista.. Nasdaq verde e penny stock Rosse.. per me qui tornano ai valori di Ma… - Finmarket5 : La #Cina finisce in verde, tornano i semiconduttori -