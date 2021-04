Sampdoria - Napoli, Ranieri: 'Dagli azzurri mi aspetto intensità e qualità' (Di sabato 10 aprile 2021) Proprio quest'ultimo è stato intervistato dal quotidiano il Mattino a proposito della suddetta gara. Ranieri ha speso solo belle parole per il Napoli e sul suo percorso in campionato. 'Vedo molto ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 aprile 2021) Proprio quest'ultimo è stato intervistato dal quotidiano il Mattino a proposito della suddetta gara.ha speso solo belle parole per ile sul suo percorso in campionato. 'Vedo molto ...

Advertising

salvione : Napoli, focus tattico in vista della Sampdoria - zazoomblog : Napoli focus tattico in vista della Sampdoria - #Napoli #focus #tattico #vista #della - sportli26181512 : I ricordi di Ranieri: 'A Napoli diedi io la numero 10 a Zola: vi racconto com’è andata': I ricordi di Ranieri: 'A N… - sportli26181512 : Napoli, focus tattico in vista della Sampdoria: Allenamento mattutino per gli azzurri verso la trasferta in casa de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, la probabile formazione contro la Sampdoria, gara spartiacque' -