PARMA-MILAN: statistiche e curiosità dopo il match / News (Di sabato 10 aprile 2021) Si è da poco conclusa PARMA-MILAN, 30^ giornata del campionato di Serie A. Ecco alcuni dati maturati dalla sfida appena finita. Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 aprile 2021) Si è da poco conclusa, 30^ giornata del campionato di Serie A. Ecco alcuni dati maturati dalla sfida appena finita.

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - ale_taia : RT @ACMDuivel: Maresca nello spogliatoio del Milan nel Behind the Scenes | Parma-Milan su Youtube - Sergio37075361 : RT @EnrAie88: Dalle ore 22 sarò live su #Replay su tutti i canali social di @MilanNewsit per i commenti post Parma-Milan @NonEvoluto http… -