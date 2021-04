Milano: sorpresa con 4 chili di cocaina in auto, arrestata a Cormano (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - E' stata fermata con 4 chili di cocaina in auto e per una 51enne sono scattate le manette. E' successo nella serata di ieri, venerdì 9 aprile, in via Filzi a Cormano (Milano), quando i militari hanno fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente la donna, incensurata. Durante la perquisizione dell'auto, sono stati trovati 11 panetti di droga, nascosti all'interno di una busta posta dietro al sedile del conducente. La cocaina, il telefono cellulare e l'auto sono stati sottoposti a sequestro, mentre per l'arrestata si sono aperte le porte della casa circondariale di San Vittore. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. (Adnkronos) - E' stata fermata con 4diine per una 51enne sono scattate le manette. E' successo nella serata di ieri, venerdì 9 aprile, in via Filzi a), quando i militari hanno fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente la donna, incensurata. Durante la perquisizione dell', sono stati trovati 11 panetti di droga, nascosti all'interno di una busta posta dietro al sedile del conducente. La, il telefono cellulare e l'sono stati sottoposti a sequestro, mentre per l'si sono aperte le porte della casa circondariale di San Vittore.

