Meteo oggi sabato 10 aprile: aria calda al Sud e piogge al Nord (Di sabato 10 aprile 2021) Meteo oggi sabato 10 aprile: la giornata odierna sarà diversa per le regioni di Nord, Centro e Sud, le previsioni del tempo Per la giornata di oggi sabato 10 aprile, così come per quella di domenica 11 aprile, il bollettino Meteo prevede del tempo diverso tra le regioni del Nord e quelle del Centro Sud. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 aprile 2021)10: la giornata odierna sarà diversa per le regioni di, Centro e Sud, le previsioni del tempo Per la giornata di10, così come per quella di domenica 11, il bollettinoprevede del tempo diverso tra le regioni dele quelle del Centro Sud. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le previsioni del tempo per oggi - cappelIaiomatto : Le previsioni del tempo per oggi - fseviareggio : RT @iltirreno: Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: una perturbazione porterà precipitazioni già dal primo pomeri… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi - controradio : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: con la giornata di oggi inizia una fase perturbata sulla nostra regione che ci accompagnerà fino a marted… -