Maxi frode fiscale a Nettuno | sequestrati beni per 11 milioni di euro Ecco il piano dei truffatori

E' stata smascherata una Maxi frode fiscale a Nettuno, con l'organizzazione, scoperta dai Finanzieri del Comando Provincia di Roma, che aveva creato un sistema molto redditizio frodando il Fisco e l'I.N.P.S. Nel corso dell'operazione "Ghost credit" – i Finanzieri hanno sequestrato beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, per circa 11 milioni di euro. Maxi frode fiscale a Nettuno, le indagini Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, dirette dalla Procura della Repubblica di Velletri e coordinate dal II Gruppo di Ostia, hanno preso le mosse dal monitoraggio di una società del posto – formalmente operante nel commercio all'ingrosso di prodotti

