Marco Maccarini a X Factor, sostituisce Alessandro Cattelan? (Di sabato 10 aprile 2021) Marco Maccarini a X Factor, sostituirà Alessandro Cattelan? Sembra proprio il suo il nome del sostituto alla conduzione del talent show di casa Sky. Lo svela Il Messaggero, lo riprende Davide Maggio oggi. Ma quante effettive possibilità ci sono di vedere Marco Maccarini a X Factor nella prossima edizione? Non pochissime. Almeno stando a quanto è trapelato in rete, tra Maccarini e la produzione Sky ci sono già in primi contatti. La trattativa sembra già essere in corso e in effetti non potrebbe che essere lui il personaggio perfetto per sostituire Alessandro Cattelan alla conduzione del programma. Entrambi emersi da MTV, condividono simpatia e dinamismo alla conduzione dei rispettivi programmi e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 aprile 2021)a X, sostituirà? Sembra proprio il suo il nome del sostituto alla conduzione del talent show di casa Sky. Lo svela Il Messaggero, lo riprende Davide Maggio oggi. Ma quante effettive possibilità ci sono di vederea Xnella prossima edizione? Non pochissime. Almeno stando a quanto è trapelato in rete, trae la produzione Sky ci sono già in primi contatti. La trattativa sembra già essere in corso e in effetti non potrebbe che essere lui il personaggio perfetto per sostituirealla conduzione del programma. Entrambi emersi da MTV, condividono simpatia e dinamismo alla conduzione dei rispettivi programmi e ...

Advertising

tw_fyvry : Marco Maccarini nuovo conduttore di X Factor. Siamo nel 2008 e stanno per trasmetterne la prima edizione? - Luca_zone : RT @fabiofabbretti: X Factor, Marco Maccarini: contatti per sostituire Cattelan #XF15 #XF2021 - Luca_zone : RT @unuomopop: Marco Maccarini sì MA chiaramente solo con Giorgia Surina sennò salta l’accordo #xfactor - Luca_zone : RT @davidemaggio: #XFactor, contatti con Marco Maccarini per sostituire Cattelan. Il conduttore: 'Non mi tirerei indietro' (eh, @GraziaAr… - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @Tvottiano @famigliasimpson @OltreTv @CIAfra73 @MiChiamoFranco @Matt85Mortal… -