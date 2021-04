LOL: chi ride è fuori 2 - I 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo il grande successo di LOL: chi ride è fuori, proviamo a immaginare chi potrebbero essere i prossimi 10 concorrenti della seconda stagione dello show Amazon Prime Video. Molte persone si sono sbellicate dal ridere. Altre non hanno mosso ciglio (e ovviamente ci hanno tenuto a farlo sapere al mondo). Nel dubbio ne hanno parlato quasi tutti. È innegabile LOL: chi ride è fuori abbia sdoganato anche in Italia un format efficacissimo nella sua semplicità. Perché, alla fine dei giochi, la questione non è tanto "fa ridere oppure no", ma mettere il pubblico in quella comoda posizione di superiorità che ci fa sentire tutti gratificati. Essere liberi di sorridere (o meno) mentre i concorrenti ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo il grande successo di LOL: chi, proviamo a immaginare chi potrebbero essere i prossimi 10delladello show Amazon Prime Video. Molte persone si sono sbellicate dalre. Altre non hanno mosso ciglio (e ovviamente ci hanno tenuto a farlo sapere al mondo). Nel dubbio ne hanno parlato quasi tutti. È innegabile LOL: chiabbia sdoganato anche in Italia un format efficacissimosua semplicità. Perché, alla fine dei giochi, la questione non è tanto "fare oppure no", ma mettere il pubblico in quella comoda posizione di superiorità che ci fa sentire tutti gratificati. Essere liberi di sorre (o meno) mentre i...

