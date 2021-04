LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Alessio va in semifinale garantendosi una medaglia! Ora nei migliori quattro della categoria -80 kg (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 ARRIVA UN’ALTRA MEDAGLIA SICURA PER L’ITALIA. 15.00 Al termine di due minuti movimentatissimi: Simone Alessio VINCE 15-13 sul greco Apostolos Telikostoglou prendendosi il passaggio in semifinale. 14.56 Inizia subito il terzo round. 14.55 Buone notizie dal tatami numero 1: al termine della seconda ripresa, Simone Alessio ha incrementato il suo vantaggio, ora è sul 10-5. 14.53 Si riprende col secondo round. 14.51 Finisce il primo round: Alessio avanti 5-2. 14.48 E’ IL MOMENTO DI Simone Alessio! L’azzurro se la sta vedendo, per un posto in semifinale, contro il greco Apostolos Telikostoglou. 14.45 Vince Husic, un match nervosissimo, con lo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 ARRIVA UN’ALTRA MEDAGLIA SICURA PER L’ITALIA. 15.00 Al termine di due minuti movimentatissimi:VINCE 15-13 sul greco Apostolos Telikostoglou prendendosi il passaggio in. 14.56 Inizia subito il terzo round. 14.55 Buone notizie dal tatami numero 1: al termineseconda ripresa,ha incrementato il suo vantaggio, ora è sul 10-5. 14.53 Si riprende col secondo round. 14.51 Finisce il primo round:avanti 5-2. 14.48 E’ IL MOMENTO DI! L’azzurro se la sta vedendo, per un posto in, contro il greco Apostolos Telikostoglou. 14.45 Vince Husic, un match nervosissimo, con lo ...

