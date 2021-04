LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: eliminate ai quarti Armeria e Rotolo. Resta in corsa Alessio (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Tra poco tornerà sul tatami anche Simone Alessio, che proverà a guadagnare la semifinale contro il greco Telikostoglou. 14.27 E finisce qui anche l’avventura di Daniela Rotolo. L’azzurra, sotto 22-1, si arrende per point gap contro una fortissima Nur Tatar. 14.25 Sembra davvero troppo forte la Tatar: 17-1 a 34” dalla fine del secondo round. 14.23 Allunga Nur Tatar: 9-1 alla fine del primo round. Daniela Rotolo ha bisogno di un’impresa. 14.21 4-1 per la turca dopo il primo minuto. 14.19 Ora tocca a Daniela Rotolo! L’azzurra cercherà di guadagnare la semifinale contro la turca Tatar (n.2 del seeding). 14.18 Tutto facile per la croata Jelic che vince per point gap contro l’ungherese Furedi e accede in semifinale dei -67 kg. 14.10 Tra poco ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Tra poco tornerà sul tatami anche Simone, che proverà a guadagnare la semifinale contro il greco Telikostoglou. 14.27 E finisce qui anche l’avventura di Daniela. L’azzurra, sotto 22-1, si arrende per point gap contro una fortissima Nur Tatar. 14.25 Sembra davvero troppo forte la Tatar: 17-1 a 34” dalla fine del secondo round. 14.23 Allunga Nur Tatar: 9-1 alla fine del primo round. Danielaha bisogno di un’impresa. 14.21 4-1 per la turca dopo il primo minuto. 14.19 Ora tocca a Daniela! L’azzurra cercherà di guadagnare la semifinale contro la turca Tatar (n.2 del seeding). 14.18 Tutto facile per la croata Jelic che vince per point gap contro l’ungherese Furedi e accede in semifinale dei -67 kg. 14.10 Tra poco ...

