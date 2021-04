Lazio | Radu a 360° | “Record di presenze un orgoglio | ringrazio i tifosi Futuro? Ho in testa una cosa”

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 aprile 2021) Non avrei mai pensato di entrare nella storia della.Queste le parole di Stefan, difensore dellaintervenuto in merito aldicon la maglia biancoceleste da lui conseguito, superando Favalli nella classifica all time capitolina. Ai microfoni diStyle Channel, il giocatore rumeno ha parlato in primissimo luogo proprio di questo riconoscimento, sottolineando anche il contributo deiin questa sua lunga avventura nella capitale. Ecco le sue parole: "Ho sempre detto che è un motivo diquello che ho ottenuto. Praticamente non avevo mai immaginato di raggiungere questo importante traguardo. Fascia da capitano? Nel momento in cui il mister aveva deciso di darmi la fascia ho deciso di lasciarla a Lulic. La ...